Сутки в ООС: семь обстрелов, без потерь у ВСУ

За сутки, 10 мая, на Донбассе сепаратисты семь раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 11 мая.





"Неподалеку населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - сказано в сообщении.





Кроме того, в пригороде Авдеевки, Южного и Водяного сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





За сутки боевых потерь среди бойцов ВСУ нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.





С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркнули в штабе ООС.





Напомним, что ранее военные сбили на Донбассе два беспилотника. Один из сбитых БПЛА типа Тахион, изготовляется ООО Ижмаш - Беспилотные системы Российской Федерации.





Также СБУ сообщила, что на Донбассе задержан разведчик сепаратистов. Задержанный пытался получить информацию о расположении украинских военных, а также их силах и средствах, пояснили в спецслужбе.



