Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.66
USD
27.68
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 мая 21, 12:26
Сутки в ООС: семь обстрелов, без потерь у ВСУ
Донбассс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных возле Троицкого, Опытного, Старогнатовки, Авдеевки, Южного и Водяного.
За сутки, 10 мая, на Донбассе сепаратисты семь раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 11 мая.

"Неподалеку населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - сказано в сообщении.

Кроме того, в пригороде Авдеевки, Южного и Водяного сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За сутки боевых потерь среди бойцов ВСУ нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, что ранее военные сбили на Донбассе два беспилотника. Один из сбитых БПЛА типа Тахион, изготовляется ООО Ижмаш - Беспилотные системы Российской Федерации.

Также СБУ сообщила, что на Донбассе задержан разведчик сепаратистов. Задержанный пытался получить информацию о расположении украинских военных, а также их силах и средствах, пояснили в спецслужбе.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сепаратисты дистанционно минировали позиции ВСУ
Сепаратисты обстреляли ВСУ 12 раз
Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, потерь нет
На Донбассе ранен боец ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский оценил вероятность войны с РФ
noimageСтепанов предупредил о четвертой волне COVID-19
noimageСтепанов об опасных симптомах индийского штамма коронавируса
noimageМИД Украины отреагировал на ситуацию в Израиле
noimageВ Киеве два дня не делают COVID-прививок
Лента новостей