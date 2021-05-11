В Украине за день 2208 новых случаев COVID-19

В Украине накануне подтвердили 2208 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2124535. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 11 мая.





При этом выздоровели за день 8617 украинцев (всего - 1777370), а скончались 119 человек (всего - 46631).





Глава Минздрава Максим Степанов добавил, что за день в больницы с коронавирусом попали 1084 человека.





За сутки от COVID-19 вакцинировали 1945 украинцев (всего - 865588).





Случаев / прививок:





Киев - 98/0

Винницкая область - 39/0

Волынская область - 105/52

Днепропетровская область - 191/203

Донецкая область - 325/10

Житомирская область - 16/54

Закарпатская область - 43/93

Запорожская область - 169/24

Ивано-Франковская область - 31/20

Киевская область - 76/50

Кировоградская область - 67/156

Луганская область - 15/0

Львовская область - 50/592

Николаевская область - 132/107

Одесская область - 86/90

Полтавская область - 97/74

Ровенская область - 76/40

Сумская область - 51/66

Тернопольская область - 62/80

Харьковская область - 213/103

Херсонская область - 38/0

Хмельницкая область - 0/20

Черкасская область - 128/11

Черновицкая область - 63/30

Черниговская область - 37/70





Напомним, что ранее в мире зафиксировали минимальный прирост COVID-случаев за месяц. За день в мире выявили более 600 тысяч новых больных коронавирусом, при этом больше половины из них - в Индии.



