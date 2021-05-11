Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.66
USD
27.68
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 мая 21, 12:30
В Украине за день 2208 новых случаев COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В больницы с коронавирусом попали больше тысячи украинцев. Выздоровели за сутки более 8 тысяч человек.
В Украине накануне подтвердили 2208 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2124535. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 11 мая.

При этом выздоровели за день 8617 украинцев (всего - 1777370), а скончались 119 человек (всего - 46631).

Глава Минздрава Максим Степанов добавил, что за день в больницы с коронавирусом попали 1084 человека.

За сутки от COVID-19 вакцинировали 1945 украинцев (всего - 865588).

Случаев / прививок:

Киев - 98/0
Винницкая область - 39/0
Волынская область - 105/52
Днепропетровская область - 191/203
Донецкая область - 325/10
Житомирская область - 16/54
Закарпатская область - 43/93
Запорожская область - 169/24
Ивано-Франковская область - 31/20
Киевская область - 76/50
Кировоградская область - 67/156
Луганская область - 15/0
Львовская область - 50/592
Николаевская область - 132/107
Одесская область - 86/90
Полтавская область - 97/74
Ровенская область - 76/40
Сумская область - 51/66
Тернопольская область - 62/80
Харьковская область - 213/103
Херсонская область - 38/0
Хмельницкая область - 0/20
Черкасская область - 128/11
Черновицкая область - 63/30
Черниговская область - 37/70

Напомним, что ранее в мире зафиксировали минимальный прирост COVID-случаев за месяц. За день в мире выявили более 600 тысяч новых больных коронавирусом, при этом больше половины из них - в Индии.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине более двух миллионов COVID-случаев
В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине резко упал прирост COVID-больных
В Киеве в три раза подскочил прирост COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский оценил вероятность войны с РФ
noimageСтепанов предупредил о четвертой волне COVID-19
noimageСтепанов об опасных симптомах индийского штамма коронавируса
noimageМИД Украины отреагировал на ситуацию в Израиле
noimageВ Киеве два дня не делают COVID-прививок
Лента новостей