В Украине за день 2208 новых случаев COVID-19

В Украине накануне подтвердили 2208 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2124535. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 11 мая.
При этом выздоровели за день 8617 украинцев (всего - 1777370), а скончались 119 человек (всего - 46631).
Глава Минздрава Максим Степанов добавил, что за день в больницы с коронавирусом попали 1084 человека.
За сутки от COVID-19 вакцинировали 1945 украинцев (всего - 865588).
Случаев / прививок:
Киев - 98/0
Винницкая область - 39/0
Волынская область - 105/52
Днепропетровская область - 191/203
Донецкая область - 325/10
Житомирская область - 16/54
Закарпатская область - 43/93
Запорожская область - 169/24
Ивано-Франковская область - 31/20
Киевская область - 76/50
Кировоградская область - 67/156
Луганская область - 15/0
Львовская область - 50/592
Николаевская область - 132/107
Одесская область - 86/90
Полтавская область - 97/74
Ровенская область - 76/40
Сумская область - 51/66
Тернопольская область - 62/80
Харьковская область - 213/103
Херсонская область - 38/0
Хмельницкая область - 0/20
Черкасская область - 128/11
Черновицкая область - 63/30
Черниговская область - 37/70
Напомним, что ранее в мире зафиксировали минимальный прирост COVID-случаев за месяц. За день в мире выявили более 600 тысяч новых больных коронавирусом, при этом больше половины из них - в Индии.