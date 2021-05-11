В Киеве два дня не делают COVID-прививок

За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили 1 945 человек. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя. При этом в Киеве и еще трех регионах за двое суток не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook во вторник, 11 мая.
Так, кроме Киева, прививку не делали в Винницкой, Луганской и Херсонской областях. В то же время, больше всего – 592 прививки – сделали во Львовской области.
Вакцинацию проводили 25 мобильных бригад по иммунизации и в 55 пунктах прививок.
По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 865 590 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы) – 695 человек. За сутки их число выросло на 249.
По состоянию на 10 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 украинца.
В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 1 490 прививок вакциной AstraZeneca, 236 – препаратом Sinovac Biotech и 219 – Pfizer-BioNTech. Также ни одного человека не вакцинировали повторно.
Количество COVID-прививок в Украине за сутки:
Киев - 0
Винницкая область - 0
Волынская область - 52
Днепропетровская область - 203
Донецкая область - 10
Житомирская область - 54
Закарпатская область - 93
Запорожская область - 24
Ивано-Франковская область - 20
Киевская область - 50
Кировоградская область - 156
Луганская область - 0
Львовская область - 592
Николаевская область - 107
Одесская область - 90
Полтавская область - 74
Ровенская область - 40
Сумская область - 66
Тернопольская область - 80
Харьковская область - 103
Херсонская область - 0
Хмельницкая область - 20
Черкасская область - 11
Черновицкая область - 30
Черниговская область - 70.
9 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины Sinovac – 500 тысяч доз разгрузили в аэропорту Борисполь. В целом Минздрав законтрактовал 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.