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Новости
Украина
11 мая 21, 12:36
МИД Украины отреагировал на ситуацию в Израиле
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Киев призывает все стороны конфликта воздержаться от эскалации насилия, в частности, прекратить запуски ракет по Израилю.
МИД Украины призывает все стороны конфликта в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу воздержаться от эскалации насилия. Об этом говорится в заявлении ведомства во вторник, 11 мая.

"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия", - говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, накануне из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву. Палестинские СМИ сообщили о гибели 20 человек, включая девяти детей. Ещё 65 человек ранены.

Эскалация конфликта началась после массовых протестов палестинцев на Храмовой горе в Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что ХАМАС "перешел красные линии" и его действия должны получить ответ. 

Источник: https://korrespondent.net/
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