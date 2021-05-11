МИД Украины отреагировал на ситуацию в Израиле

МИД Украины призывает все стороны конфликта в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу воздержаться от эскалации насилия. Об этом говорится в заявлении ведомства во вторник, 11 мая.





"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия", - говорится в сообщении в Twitter.





Напомним, накануне из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву. Палестинские СМИ сообщили о гибели 20 человек, включая девяти детей. Ещё 65 человек ранены.





Эскалация конфликта началась после массовых протестов палестинцев на Храмовой горе в Иерусалиме.





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что ХАМАС "перешел красные линии" и его действия должны получить ответ.



