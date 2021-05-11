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Новости
Украина
11 мая 21, 12:46
Зеленский оценил вероятность войны с РФ
Владимир Зеленский
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Мощная эскалация могла бы быть, но на сегодня она прекратилась, а ее вероятность снизилась, считает Зеленский.
Президент Владимир Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения в Украину со стороны России. Об этом он заявил на Всеукраинском форуме Украина 30. Безопасность страны во вторник, 11 мая.

Зеленский выразил убеждение, что полномасштабной войны с Российской Федерацией "точно не будет".

"Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, полномасштабной", - сказал Зеленский.

"Мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, которые говорят о сентябре (возможность новой эскалации со стороны России - ред.), я считаю, такой мощной эскалации не может быть", - отметил Зеленский, добавив, что в случае вторжения "будем бороться до последнего".

По его словам, если РФ пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.

"Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне - ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война", - добавил президент.

В свою очередь снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое, отметил президент.

"О пасхальном перемирии - обо всем было договорено, Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено с точки зрения публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне... Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас не наблюдается уменьшения российских войск у границ Украины.

"Мы понимаем, что где-то 3,5 тыс. человек военного контингента (России) пошли назад, но только те, кто были на территории временно оккупированного Крыма. Больше отвода мы не видим", - сказал Зеленский.

"Что касается контингента и техники на границах Украины и России. Мы уменьшения там не фиксируем, увеличения также не фиксируем. Очень медленно они отходят назад", - добавил президент.

Напомним, что ранее в НАТО заявили о десятках тысяч военных РФ на границе и в Крыму. Россия оставила в регионе много оружия и готового к использованию снаряжения. Количество военных также больше, чем было до обострения.

Также сообщалось, что "Бухарестская девятка" обсудила агрессию РФ. На саммите в Бухаресте прокомментировали стягивание войск к украинским границам и взрывы 2014 года на складе боеприпасов в Чехии.

Источник: https://korrespondent.net/
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