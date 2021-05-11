Зеленский оценил вероятность войны с РФ

Президент Владимир Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения в Украину со стороны России. Об этом он заявил на Всеукраинском форуме Украина 30. Безопасность страны во вторник, 11 мая.





Зеленский выразил убеждение, что полномасштабной войны с Российской Федерацией "точно не будет".





"Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, полномасштабной", - сказал Зеленский.





"Мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, которые говорят о сентябре (возможность новой эскалации со стороны России - ред.), я считаю, такой мощной эскалации не может быть", - отметил Зеленский, добавив, что в случае вторжения "будем бороться до последнего".





По его словам, если РФ пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.





"Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне - ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война", - добавил президент.





В свою очередь снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое, отметил президент.





"О пасхальном перемирии - обо всем было договорено, Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено с точки зрения публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне... Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года", - подчеркнул Зеленский.





Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас не наблюдается уменьшения российских войск у границ Украины.





"Мы понимаем, что где-то 3,5 тыс. человек военного контингента (России) пошли назад, но только те, кто были на территории временно оккупированного Крыма. Больше отвода мы не видим", - сказал Зеленский.





"Что касается контингента и техники на границах Украины и России. Мы уменьшения там не фиксируем, увеличения также не фиксируем. Очень медленно они отходят назад", - добавил президент.





Напомним, что ранее в НАТО заявили о десятках тысяч военных РФ на границе и в Крыму. Россия оставила в регионе много оружия и готового к использованию снаряжения. Количество военных также больше, чем было до обострения.





Также сообщалось, что "Бухарестская девятка" обсудила агрессию РФ. На саммите в Бухаресте прокомментировали стягивание войск к украинским границам и взрывы 2014 года на складе боеприпасов в Чехии.



