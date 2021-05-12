Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.65
USD
27.65
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 мая 21, 23:11
У Зеленского отреагировали на дела ГПУ против Медведчука
Медведчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У Зеленского отреагировали на шумиху с обысками вокруг Медведчука

В окружении президента Владимира Зеленского серьезно настроены довести следствие и сам судебный процесс после обысков в доме по улице Монтажников в Киеве у олигарха Виктора Медведчука, которому подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.

Читайте также: СБУ ОБНАРОДОВАЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ МЕДВЕДЧУКА В ГОСИЗМЕНЕ

Об этом во вторник, 11 мая, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что спрятаться у надепа не получится.

"К сожалению, история с Медведчуком – это классическая история о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны". Так или иначе, Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится", – сказал политик.

По словам Подоляка, только политическая "крыша" помогала Медведчуку избегать наказания до этого.

"У президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом", – подчеркнул он.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Фотографу Ктиторчуку грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование
В Испании прошла крупная операция против русской мафии
Майдан: суд разрешил расследование против экс-главы СБУ
Восстановлено наказание за ложь в декларациях
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВБ даст Украине 90 млн евро на вакцинацию
noimageСБУ обнародовали доказательства вины Медведчука в госизмене
noimageЗеленский оценил вероятность войны с РФ
noimageСтепанов предупредил о четвертой волне COVID-19
noimageСтепанов об опасных симптомах индийского штамма коронавируса
Лента новостей