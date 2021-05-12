У Зеленского отреагировали на дела ГПУ против Медведчука

В окружении президента Владимира Зеленского серьезно настроены довести следствие и сам судебный процесс после обысков в доме по улице Монтажников в Киеве у олигарха Виктора Медведчука, которому подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.
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Об этом во вторник, 11 мая, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что спрятаться у надепа не получится.
"К сожалению, история с Медведчуком – это классическая история о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны". Так или иначе, Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится", – сказал политик.