Ночью в Ивано-Франковске из гранатомета подорвали "БМВ"

Ночью 11 мая в Ивано-Франковске на улице Галицкой взорвали автомобиль "БМВ Х5". На место немедленно прибыли патрульные, следователи, оперативники и взрывотехники. Машину неизвестный взорвал, выстрелив по ней из гранатомета. Об этом рассказали в полиции.

- Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет, осуществил выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу, - сказано в публикации.

Начаты уголовные производства по ч. 2, ст. 194, ч. 1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).