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Новости
Украина
12 мая 21, 12:59
Сутки в ООС: восемь обстрелов, без потерь у ВСУ
донбасс
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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных под Новгородским, Новоселовкой, Южным, Водяным и Лебединским.
За сутки, 11 мая, на Донбассе зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 12 мая.

Вблизи Новгородского сепаратисты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиновое-Борщеватое - из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Водяного враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у поселка Лебединское - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, в направлении Южного сепаратисты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военные и в дальнейшем контролируют ситуацию на Донбассе.

Напомним, что ранее трое иностранных военных атташе посетили Донбасс. Делегацию принимали командующий ОС генерал-майор Эдуард Москалев и руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан.

Также в ОБСЕ рассказали о повреждениях на Донбассе. В результате обстрелов повреждены школа и насосная станция в пригороде Донецка, а также жилой дом на Луганщине.

Источник: https://korrespondent.net/
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