Сутки в ООС: восемь обстрелов, без потерь у ВСУ

За сутки, 11 мая, на Донбассе зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 12 мая.





Вблизи Новгородского сепаратисты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиновое-Борщеватое - из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.





В пригороде Водяного враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у поселка Лебединское - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.





Кроме этого, в направлении Южного сепаратисты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.





"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.





С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военные и в дальнейшем контролируют ситуацию на Донбассе.





Напомним, что ранее трое иностранных военных атташе посетили Донбасс. Делегацию принимали командующий ОС генерал-майор Эдуард Москалев и руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан.





Также в ОБСЕ рассказали о повреждениях на Донбассе. В результате обстрелов повреждены школа и насосная станция в пригороде Донецка, а также жилой дом на Луганщине.



