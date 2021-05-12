За день COVID-19 заболели 4538 украинцев

В Украине за сутки подтвердили 4538 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2129073. Об этом сообщает Минздрав в среду, 12 мая.
При этом выздоровели за сутки 19766 человек (всего - 1797136), а скончались 356 украинцев (всего - 46987).
Кроме того, за день была проведена 17 031 вакцинация.
Случаев / прививок:
м. Киев - 627/1217
Винницкая область - 63/850
Волынская область - 139/467
Днепропетровская область - 211/1649
Донецкая область - 356/970
Житомирская область - 60/578
Закарпатская область - 12/489
Запорожская область - 275/1190
Ивано-Франковская область - 31/857
Киевская область - 169/619
Кировоградская область - 52/458
Луганская область - 199/554
Львовская область - 136/1881
Николаевская область - 132/851
Одесская область - 150/886
Полтавская область - 380/616
Ровенская область - 471/514
Сумская область - 58/339
Тернопольская область - 54/693
Харьковская область - 345/325
Херсонская область - 31/50
Хмельницкая область - 153/661
Черкасская область - 304/591
Черновицкая область - 65/540
Черниговская область - 65/419
Ранее в ОП заявили, что заболеваемость COVID падает седьмую неделю. На данный момент в больницах занято 36% коек для пациентов с коронавирусом, все показатели заболеваемости падают.
Также Минздрав договаривается о поставках COVID-вакцин еще на два года. Первые поставки Pfizer по прямым контрактам состоятся до конца второго квартала, заверил Максим Степанов.