Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 мая 21, 13:06
Минобороны: Россия очень медленно отводит войска
Андрей Таран
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россия обещала отвести войска от украинской границы до мая, но большая их часть, в том числе техника, остаются на своих местах.
Министр обороны Украины Андрей Таран констатирует, что Россия лишь частично отвела войска от границы с Украиной. О ситуации с военной угрозой он рассказал на форуме Украина 30 в среду, 12 мая.

"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров, - Россия очень медленно отводит войска. Отводит - это так, но очень медленно и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности", - сказал он.

По его словам, пока отведено не более четырех тысяч военнослужащих.

"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности", - отметил Таран.

При этом он заверил, что на данный момент нет угрозы наступления России с территории Беларуси. "В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - сказал министр.

Также Таран рассказал, что власти страны не ставят целью достижение изнурительного для экономики военного паритета с противником путем тотальной милитаризации государства.

"Приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта, широкому привлечению к решению оборонных задач гражданских институтов и мощного сопротивления", - сказал он.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кремль отреагировал на поддержку Украины от США
Стрелков обещает России падение в случае войны с Украиной
Гиркин сообщил о поджоге складов с БК наемников РФ в Донецке
В Донецк приехал еще один путинский пропагандист
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина нуждается в усилении ПВО - Минобороны
noimageЗа день COVID-19 заболели 4538 украинцев
noimageСутки в ООС: восемь обстрелов, без потерь у ВСУ
noimageНочью в Ивано-Франковске из гранатомета подорвали "БМВ"
noimageКоронавирус. За сутки в Украине 4500 заболевших
Лента новостей