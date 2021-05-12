Украина нуждается в усилении ПВО - Минобороны

Украине нужно усиливать противовоздушную оборону, считает министр обороны Андрей Таран. Об этом он заявил в ходе форума Украина 30 в среду, 12 мая.





Необходимость усиления ПВО он объяснил угрозой ракетных ударов со стороны России.





"В первую очередь, это касается противоракетной обороны. Потому что мы знаем, что у Российской Федерации есть большое количество крылатых ракет, которые могут в любое время нанести удар по территории Украины", - сказал министр.





Также Таран заявил, что Украине удастся восстановить способности военно-морских сил в течение двух-трех лет. "Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС", - сказал он.



