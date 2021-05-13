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Новости
Украина
13 мая 21, 09:47
ГБР проводит обыск у Тупицкого, - СМИ
Тупицкий
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По месту жительства Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи КСУ отменили, проходит обыск.

Следователи Государственного бюро расследований пришли по адресу его проживания в 6:00 утра 13 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Уточняется, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

"Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", - говорится в соответствующем постановлении Печерского суда, которое находится в распоряжении издания.

В постановлении не приводится содержание доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.
censor.net.ua
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