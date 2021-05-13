Смертность от COVID-19 в Украине остается на высоком уровне

COVID-19 в Украине снова набирает обороты. Данные на четверг, 13 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Фраза.

Чиновник информировал, что выявили еще 6 813 случаев заразы. Среди заболевших – 289 детей и 160 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 569 больных, а выздоровели 19 507 людей.

Проведено 89 490 тестов: методом ПЦР – 35 366, методом ИФА – 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (726), а также Харьковской (635), Донецкой (587) и Днепропетровской (553) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так: город Киев — 726 случаев / 1610 прививок; Винницкая область — 128 случаев / 715 прививок; Волынская область — 226 случаев / 515 прививок; Днепропетровская область — 553 случая / 1550 прививок; Донецкая область — 587 случаев / 996 прививок; Житомирская область — 118 случаев / 1052 прививки; Закарпатская — 104 случая / 681 прививка; Запорожская область — 432 случая / 1351 прививка; Ивано-Франковская область — 170 случаев / 906 прививок; Киевская область — 260 случаев / 869 прививок; Кировоградская область — 117 случаев / 527 прививок; Луганская область — 126 случаев / 448 прививок; Львовская область — 259 случаев / 1221 прививка; Николаевская область — 244 случая / 738 прививок; Одесская область — 196 случаев / 1199 прививок; Полтавская область — 307 случаев / 522 прививки; Ровенская область — 459 случаев / 676 прививок; Сумская область — 159 случаев / 400 прививок; Тернопольская область — 129 случаев / 893 прививки; Харьковская область — 635 случаев / 899 прививок; Херсонская область — 158 случаев / 75 прививок; Хмельницкая область — 232 случая / 965 прививок; Черкасская область — 327 случаев / 549 прививок; Черновицкая область — 74 случая / 477 прививок; Черниговская область — 87 случаев / 552 прививки.





Жертвами коронавируса стали еще 346 человек. С начала пандемии скончались уже 47 333 больных.





За все время заболели 2 135 886 людей, а выздоровели 1 816 643 больных.