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Новости
Украина
13 мая 21, 10:28
Смертность от COVID-19 в Украине остается на высоком уровне
COVID-19
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Коронавирус в Украине убил еще 346 человек. Заразились 6 813 людей.

COVID-19 в Украине снова набирает обороты. Данные на четверг, 13 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Фраза.

Чиновник информировал, что выявили еще 6 813 случаев заразы. Среди заболевших – 289 детей и 160 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 569 больных, а выздоровели 19 507 людей.

Проведено 89 490 тестов: методом ПЦР – 35 366, методом ИФА – 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (726), а также Харьковской (635), Донецкой (587) и Днепропетровской (553) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 726 случаев / 1610 прививок;

Винницкая область — 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область — 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область — 553 случая / 1550 прививок;

Донецкая область — 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область — 118 случаев / 1052 прививки;

Закарпатская — 104 случая / 681 прививка;

Запорожская область — 432 случая / 1351 прививка;

Ивано-Франковская область — 170 случаев / 906 прививок;

Киевская область — 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область — 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область — 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область — 259 случаев / 1221 прививка;

Николаевская область — 244 случая / 738 прививок;

Одесская область — 196 случаев / 1199 прививок;

Полтавская область — 307 случаев / 522 прививки;

Ровенская область — 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область — 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область — 129 случаев / 893 прививки;

Харьковская область — 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область — 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область — 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область — 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область — 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область — 87 случаев / 552 прививки.


Жертвами коронавируса стали еще 346 человек. С начала пандемии скончались уже 47 333 больных.

За все время заболели 2 135 886 людей, а выздоровели 1 816 643 больных.
Fraza.ua
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