Смертность от COVID-19 в Украине остается на высоком уровне

COVID-19 в Украине снова набирает обороты. Данные на четверг, 13 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Фраза.
Чиновник информировал, что выявили еще 6 813 случаев заразы. Среди заболевших – 289 детей и 160 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 569 больных, а выздоровели 19 507 людей.
Проведено 89 490 тестов: методом ПЦР – 35 366, методом ИФА – 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:
город Киев — 726 случаев / 1610 прививок;
Винницкая область — 128 случаев / 715 прививок;
Волынская область — 226 случаев / 515 прививок;
Днепропетровская область — 553 случая / 1550 прививок;
Донецкая область — 587 случаев / 996 прививок;
Житомирская область — 118 случаев / 1052 прививки;
Закарпатская — 104 случая / 681 прививка;
Запорожская область — 432 случая / 1351 прививка;
Ивано-Франковская область — 170 случаев / 906 прививок;
Киевская область — 260 случаев / 869 прививок;
Кировоградская область — 117 случаев / 527 прививок;
Луганская область — 126 случаев / 448 прививок;
Львовская область — 259 случаев / 1221 прививка;
Николаевская область — 244 случая / 738 прививок;
Одесская область — 196 случаев / 1199 прививок;
Полтавская область — 307 случаев / 522 прививки;
Ровенская область — 459 случаев / 676 прививок;
Сумская область — 159 случаев / 400 прививок;
Тернопольская область — 129 случаев / 893 прививки;
Харьковская область — 635 случаев / 899 прививок;
Херсонская область — 158 случаев / 75 прививок;
Хмельницкая область — 232 случая / 965 прививок;
Черкасская область — 327 случаев / 549 прививок;
Черновицкая область — 74 случая / 477 прививок;
Черниговская область — 87 случаев / 552 прививки.