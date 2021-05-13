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Украина
13 мая 21, 10:39
Агент ФСБ РФ приговорен к 6 годам лишения свободы
разведка
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Разоблаченный контрразведкой СБУ агент спецслужб РФ приговорен к шести годам лишения свободы.

Злоумышленник собирал разведданные подразделений Вооруженных Сил Украины и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

Досудебным расследованием установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

Суд признал злоумышленника виновным по: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.
censor.net.ua
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