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Новости
Украина
13 мая 21, 12:25
Ученые объяснили новые ядерные реакции на ЧАЭС
АЭС
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Для обеспечения безопасного состояния объекта существуют системы, выполняющие функции безопасности, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритичном состоянии, уточняют ученые.
На Чернобыльской АЭС опровергли информацию, накануне появившуюся в журнале Science о том, что на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке станции может возобновиться самоподдерживающаяся цепная реакция деления в топливосодержащих материалах. О том, что происходит на станции в среду, 12 мая, сообщается на сайте Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС).

По словам энергетиков, после установки нового безопасного конфайнмента (НБК) в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов, однако он не превышает опасных пределов.

"К росту количества нейтронов привело то, что новая арка над разрушенным в результате аварии энергоблоком (она накрыла устаревший саркофаг "Укрытие") исключила поступление осадков внутрь, в результате начался процесс испарения и потери влаги лавообразными топливосодержащими материалами (ТСМ), которые скопились в одном из подреакторных помещений "Укрытия"", - объяснили ученые.

Как говорят ученые, до установки нового безопасного конфайнмента в проектное положение ТСМ были полностью переувлажнены и динамика плотности потока нейтронов держалась в пределах сезонных трендов за счет регулярных поступлений влаги от атмосферных осадков и конденсата, то есть не наблюдалось никаких потенциально опасных изменений уровня подкритичности ядерно опасных делящихся материалов.

При этом, как отмечают энергетики, увеличение плотности потока нейтронов из-за прекращения поступления осадков они предусмотрели еще в 2015 году.

По их прогнозам рост может наблюдаться в дальнейшем, и этот процесс требует углубленного исследования, а также изучения факторов, влияющих на состояние ядерной безопасности "Укрытия".

"Нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу", - считают ученые.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв произошел на атомном реакторе РБМК-1000 энергоблока № 4, в результате чего в окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ.  

Ранее Science привел данные в том числе сотрудников украинского Института проблем безопасности атомных электростанций Анатолия Дорошенко и Максима Савельева, которые говорили об увеличении количества нейтронов на Чернобыльской АЭС, что сигнализирует о ядерной реакции. При этом Савельев не исключил возможность новой аварии.

Источник: https://korrespondent.net/
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