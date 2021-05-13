Сутки в ООС: восемь обстрелов, без потерь у ВСУ

За сутки, 12 мая, на Донбассе зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 13 мая.





Вблизи Новгородского сепаратисты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Екатериновки - еще и из автоматических станковых гранатометов.





Вблизи Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного сепаратисты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов. В районе Верхнеторецкого сепаратисты открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.





"Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал. На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.





О действиях сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию на Донбассе.





Напомним, что ранее трое иностранных военных атташе посетили Донбасс. Делегацию принимали командующий ОС генерал-майор Эдуард Москалев и руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан.





Также в ОБСЕ рассказали о повреждениях на Донбассе. В результате обстрелов повреждены школа и насосная станция в пригороде Донецка, а также жилой дом на Луганщине.



