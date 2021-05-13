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Украина
13 мая 21, 12:26
Сутки в ООС: восемь обстрелов, без потерь у ВСУ
донбасс
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Сепаратисты открывали огонь возле Новгородского, Гнутово, Водяного, Авдеевки, Верхнеторецкого и Мирного.
За сутки, 12 мая, на Донбассе зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 13 мая.

Вблизи Новгородского сепаратисты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Екатериновки - еще и из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного сепаратисты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов. В районе Верхнеторецкого сепаратисты открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

"Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал. На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

О действиях сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию на Донбассе.

Напомним, что ранее трое иностранных военных атташе посетили Донбасс. Делегацию принимали командующий ОС генерал-майор Эдуард Москалев и руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан.

Также в ОБСЕ рассказали о повреждениях на Донбассе. В результате обстрелов повреждены школа и насосная станция в пригороде Донецка, а также жилой дом на Луганщине.

Источник: https://korrespondent.net/
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