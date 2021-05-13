Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.37
USD
27.62
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 мая 21, 12:28
В Украине за день почти 7 тысяч случаев COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Выздоровели от коронавируса накануне почти 20 тысяч украинцев, тогда как 346 больных скончались.
В Украине за сутки подтвердили 6 813 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2135886. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 13 мая.

При этом выздоровели накануне 19 507 украинцев (всего - 1816643), а скончались 346 человек (всего - 47333). За день сделали 18 486 прививок от коронавируса (всего - 901105)

Случаев / прививок:

Киев - 726/1425
Винницкая область - 128/426
Волынская область - 226/395
Днепропетровская область - 553/1550
Донецкая область - 587/996
Житомирская область - 118/1024
Закарпатская область - 104/681
Запорожская область - 432/1350
Ивано-Франковская область - 170/906
Киевская область - 260/618
Кировоградская область - 117/522
Луганская область - 126/448
Львовская область - 259/1066
Николаевская область - 244/564
Одесская область - 196/1178
Полтавская область - 307/490
Ровенская область - 459/569
Сумская область - 159/400
Тернопольская область - 129/882
Харьковская область - 635/615
Херсонская область - 158/20
Хмельницкая область - 232/964
Черкасская область - 327/524
Черновицкая область - 74/477
Черниговская область - 87/538

Напомним, что ранее в МОЗ заявили о возможности вакцинировать половину украинцев до 24 августа. Чтобы достичь отметки в 50%, необходимо каждый месяц вакцинировать более 5,5 миллионов человек, подсчитал Минздрав.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине за сутки более 11 тысяч COVID-больных
Украина обновила рекорд по выздоровевшим от COVID
В Украине за сутки 2,5 тысячи COVID-случаев
В Украине за сутки 374 смерти от коронавируса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Все регионы Украины перешли в желтую зону
noimageСроки поставки закупленных вакцин Pfizer
noimageТурция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины
noimageСутки в ООС: восемь обстрелов, без потерь у ВСУ
noimageУченые объяснили новые ядерные реакции на ЧАЭС
Лента новостей