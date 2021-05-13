В Украине за день почти 7 тысяч случаев COVID-19

В Украине за сутки подтвердили 6 813 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2135886. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 13 мая.
При этом выздоровели накануне 19 507 украинцев (всего - 1816643), а скончались 346 человек (всего - 47333). За день сделали 18 486 прививок от коронавируса (всего - 901105)
Случаев / прививок:
Киев - 726/1425
Винницкая область - 128/426
Волынская область - 226/395
Днепропетровская область - 553/1550
Донецкая область - 587/996
Житомирская область - 118/1024
Закарпатская область - 104/681
Запорожская область - 432/1350
Ивано-Франковская область - 170/906
Киевская область - 260/618
Кировоградская область - 117/522
Луганская область - 126/448
Львовская область - 259/1066
Николаевская область - 244/564
Одесская область - 196/1178
Полтавская область - 307/490
Ровенская область - 459/569
Сумская область - 159/400
Тернопольская область - 129/882
Харьковская область - 635/615
Херсонская область - 158/20
Хмельницкая область - 232/964
Черкасская область - 327/524
Черновицкая область - 74/477
Черниговская область - 87/538
Напомним, что ранее в МОЗ заявили о возможности вакцинировать половину украинцев до 24 августа. Чтобы достичь отметки в 50%, необходимо каждый месяц вакцинировать более 5,5 миллионов человек, подсчитал Минздрав.