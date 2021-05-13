В Украине за день почти 7 тысяч случаев COVID-19

В Украине за сутки подтвердили 6 813 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2135886. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 13 мая.





При этом выздоровели накануне 19 507 украинцев (всего - 1816643), а скончались 346 человек (всего - 47333). За день сделали 18 486 прививок от коронавируса (всего - 901105)





Случаев / прививок:





Киев - 726/1425

Винницкая область - 128/426

Волынская область - 226/395

Днепропетровская область - 553/1550

Донецкая область - 587/996

Житомирская область - 118/1024

Закарпатская область - 104/681

Запорожская область - 432/1350

Ивано-Франковская область - 170/906

Киевская область - 260/618

Кировоградская область - 117/522

Луганская область - 126/448

Львовская область - 259/1066

Николаевская область - 244/564

Одесская область - 196/1178

Полтавская область - 307/490

Ровенская область - 459/569

Сумская область - 159/400

Тернопольская область - 129/882

Харьковская область - 635/615

Херсонская область - 158/20

Хмельницкая область - 232/964

Черкасская область - 327/524

Черновицкая область - 74/477

Черниговская область - 87/538





Напомним, что ранее в МОЗ заявили о возможности вакцинировать половину украинцев до 24 августа. Чтобы достичь отметки в 50%, необходимо каждый месяц вакцинировать более 5,5 миллионов человек, подсчитал Минздрав.



