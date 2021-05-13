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Новости
Украина
13 мая 21, 12:35
Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины
Турция
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Декларация о намерениях, которая была подписана между Украиной и Турцией, дает первые результаты, пояснили в Минкультуры.
С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. Такое решение приняло правительство Турции, сообщает Министерство культуры и информационной политики в четверг, 13 мая.

"Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписана между Украиной и Турцией, – дает первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, следуя безопасности норм, хотя бы частично возвращаться к привычным когда реалий – этим стоит пользоваться", – прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Согласно с турецким сообщением авиаперсоналу (NOTAM) по рейсам в Турцию решение вступит в силу 15 мая 2021 в 00:00 по киевскому времени.

Отмена ПЦР-тестирования также касается для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Ранее стало известно, что отели в Турции не отказываются от системы "все включено" (all inclusive) несмотря на коронавирусные ограничения. При этом сейчас в стране действует локдаун, строгие ограничения введены по меньшей мере до 17 мая.

Также сообщалось, что в Турции минимум COVID-случаев почти за два месяца. Еще несколько недель назад в стране ежедневно коронавирусом заболевали 60 тысяч человек. Сейчас показатель упал ниже 20 тысяч.

Источник: https://korrespondent.net/
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