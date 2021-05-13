Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.37
USD
27.62
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 мая 21, 12:36
Сроки поставки закупленных вакцин Pfizer
Pfizer
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В рамках законтрактованных 20 миллионов доз вакцин Pfizer первая партия должна быть поставлена до конца мая, говорит Ляшко.
Украина ожидает начало поставок вакцин от коронавируса компании Pfizer, закупленных за бюджетные средства, до конца мая. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет Радио Свобода.

"На конец мая мы ожидаем первую партию вакцины Pfizer с 20 млн доз, законтрактованных за бюджетные средства", - сказал он.

По его словам, первая партия составит 500 тысяч доз.

Кроме того, Ляшко сообщил, что до конца мая COVAX обещает Украине дополнительные 700 тысяч доз AstraZeneca.

При этом на следующей неделе от COVAX должна прибыть партия вакцин Pfizer.

Всего в 2021 году Украина получит 42 миллиона доз COVID-вакцины, из них 20 миллионов доз вакцины Pfizer.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В деле о VIP-вакцинации в Украине появился новый поворот
Какой вакциной привился бы доктор Комаровский от COVID-19?
Глава Pfizer не смог попасть в Израиль. Названа причина
Какая вакцина эффективнее: Pfizer, AstraZeneca или Novavax
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Все регионы Украины перешли в желтую зону
noimageТурция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины
noimageВ Украине за день почти 7 тысяч случаев COVID-19
noimageСутки в ООС: восемь обстрелов, без потерь у ВСУ
noimageУченые объяснили новые ядерные реакции на ЧАЭС
Лента новостей