Сроки поставки закупленных вакцин Pfizer

Украина ожидает начало поставок вакцин от коронавируса компании Pfizer, закупленных за бюджетные средства, до конца мая. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет Радио Свобода.





"На конец мая мы ожидаем первую партию вакцины Pfizer с 20 млн доз, законтрактованных за бюджетные средства", - сказал он.





По его словам, первая партия составит 500 тысяч доз.





Кроме того, Ляшко сообщил, что до конца мая COVAX обещает Украине дополнительные 700 тысяч доз AstraZeneca.





При этом на следующей неделе от COVAX должна прибыть партия вакцин Pfizer.





Всего в 2021 году Украина получит 42 миллиона доз COVID-вакцины, из них 20 миллионов доз вакцины Pfizer.



