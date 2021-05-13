Правоохранители пожаловали в очередное киевское КП

Сотрудники прокуратуры и ГУ ГФС Киева нагрянули с обысками на коммунальное предприятие "Киевавтодормост", а также подрядных предприятий. По данным пресс-службы фискалов, работников КП подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн.

Отмечается, что правоохранители проводят сразу 11 обысков в помещениях КП. Следствие установило, что чиновники "Киевавтодормоста" в период 2019-2020 годы сформировали технический налоговый кредит по НДС, используя компании с признаками рискованности и транзитности.

"В рамках уголовного производства сотрудниками ГУ ГФС в г.Киеве проводятся 11 обысков в помещениях КП "Киевавтодормост" и подрядных коммерческих предприятий для выявления финансовой документации, может свидетельствовать о наличии уголовных преступлений, - сообщают в ГФС. - Ежедневная работа над выявлением налоговых правонарушений приносит свои результаты. Залогом этого стали эффективные оперативные наработки ДФС и усиления аналитической составляющей в работе Службы".

Заметим, также в четверг, 13 мая, киевская прокуратура устроила обыски в КП "Киевский метрополитен". Причиной стало возможное уклонение от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь. Сумма ущерба может составлять 9 миллионов гривен.

