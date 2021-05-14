В Украине 7562 новых случая COVID-19 за день

В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая.
При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего - 1832601), а скончались 287 украинцев с COVID-19 (всего - 47620). За день было сделано 17 015 прививок от коронавируса.
Случаев / прививок:
- Киев - 681/1602
- Винницкая область - 126/554
- Волынская область - 228/884
- Днепропетровская область - 487/867
- Донецкая область - 445/1233
- Житомирская область - 211/989
- Закарпатская область - 105/1337
- Запорожская область - 301/705
- Ивано-Франковская область - 186/1339
- Киевская область - 301/446
- Кировоградская область - 127/314
- Луганская область - 186/557
- Львовская область - 350/1147
- Николаевская область - 285/471
- Одесская область - 368/984
- Полтавская область - 325/529
- Ровенская область - 357/944
- Сумская область - 249/422
- Тернопольская область - 200/896
- Харьковская область - 665/413
- Херсонская область - 250/34
- Хмельницкая область - 334/1037
- Черкасская область - 449/468
- Черновицкая область - 95/478
- Черниговская область - 251/556
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинировать всех украинцев не удастся. Министр здравоохранения считает, что если привить около двух третьих взрослого населения, можно будет отменять карантин.
Также в МОЗ назвали стоимость одной дозы вакцины. Вместе с расходами на доставку и логистику стоимость одной дозы в Украине не превышает восьми долларов.