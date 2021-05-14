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Новости
Украина
14 мая 21, 10:18
В Украине 7562 новых случая COVID-19 за день
ковид
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Выздоровели от коронавируса вдвое больше украинцев, чем заболели. При этом скончались от болезни почти 290 человек.

В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая.

При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего - 1832601), а скончались 287 украинцев с COVID-19 (всего - 47620). За день было сделано 17 015 прививок от коронавируса.

Случаев / прививок:

  • Киев - 681/1602
  • Винницкая область - 126/554
  • Волынская область - 228/884
  • Днепропетровская область - 487/867
  • Донецкая область - 445/1233
  • Житомирская область - 211/989
  • Закарпатская область - 105/1337
  • Запорожская область - 301/705
  • Ивано-Франковская область - 186/1339
  • Киевская область - 301/446
  • Кировоградская область - 127/314
  • Луганская область - 186/557
  • Львовская область - 350/1147
  • Николаевская область - 285/471
  • Одесская область - 368/984
  • Полтавская область - 325/529
  • Ровенская область - 357/944
  • Сумская область - 249/422
  • Тернопольская область - 200/896
  • Харьковская область - 665/413
  • Херсонская область - 250/34
  • Хмельницкая область - 334/1037
  • Черкасская область - 449/468
  • Черновицкая область - 95/478
  • Черниговская область - 251/556

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинировать всех украинцев не удастся. Министр здравоохранения считает, что если привить около двух третьих взрослого населения, можно будет отменять карантин.

Также в МОЗ назвали стоимость одной дозы вакцины. Вместе с расходами на доставку и логистику стоимость одной дозы в Украине не превышает восьми долларов.
Korrespondent
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