Власти возобновляют заседания СНБО

После длительной паузы в пятницу, 14 мая, состоится очередное заседание СНБО, сообщает агентства Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.





"Заседание СНБО пройдет сегодня", - сказал собеседник агентства.





Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.





Как сообщают телеграм-каналы, на заседании рассмотрят вопросы контрабанды, "воров в законе" и другие.





Напомним, последнее заседание СНБО было 15 апреля. На нем рассмотрели семь вопросов. В частности, были введены санкции против 12 человек и почти ста компаний, которых подозревают в причастности к контрабанде.





После этого СМИ сообщали, что СНБО введет санкции против пяти нардепов, рассмотрит вопрос тарифов и санкции против облгазов Дмитрия Фирташа.



