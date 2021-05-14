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Новости
Украина
14 мая 21, 13:23
Власти возобновляют заседания СНБО
заседание СНБО
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В последний раз заседание СНБО проходило месяц назад.
После длительной паузы в пятницу, 14 мая, состоится очередное заседание СНБО, сообщает агентства Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

"Заседание СНБО пройдет сегодня", - сказал собеседник агентства.

Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.

Как сообщают телеграм-каналы, на заседании рассмотрят вопросы контрабанды, "воров в законе" и другие.

Напомним, последнее заседание СНБО было 15 апреля. На нем рассмотрели семь вопросов. В частности, были введены санкции против 12 человек и почти ста компаний, которых подозревают в причастности к контрабанде.

После этого СМИ сообщали, что СНБО введет санкции против пяти нардепов, рассмотрит вопрос тарифов и санкции против облгазов Дмитрия Фирташа.

Источник: https://korrespondent.net/
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