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Новости
Украина
14 мая 21, 13:25
На Медведчука надели электронный браслет
Виктор Медведчук
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Электронного средства контроля надели на нардепа вчера поздно вечером после решения суда о домашнем аресте.
Полиция надела электронный браслет на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора сообщают Украинские новости в пятницу, 14 мая.

"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - рассказали в генпрокуратуре, добавив, что браслет надели на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании столичной полиции.

В Офисе генпрокурора добавили, что Медведчук не может отлучаться из дома и должен все время носить электронное средство контроля.

Напомним, накануне суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя обвинение просило содержание под стражей с залогом в 300 млн гривен.

Напомним, 11 мая СБУ провела обыски в доме Медведчука. Позже самому Медведчуку, а также нардепу Тарасу Козаку было объявлено подозрение в госизмене.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова озвучила, в чем подозревают Медведчука. В частности, его подозревают в перерегистрации по "законам" РФ в Крыму украинского газового месторождения.

Источник: https://korrespondent.net/
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