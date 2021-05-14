На Медведчука надели электронный браслет

Полиция надела электронный браслет на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора сообщают Украинские новости в пятницу, 14 мая.





"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - рассказали в генпрокуратуре, добавив, что браслет надели на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании столичной полиции.





В Офисе генпрокурора добавили, что Медведчук не может отлучаться из дома и должен все время носить электронное средство контроля.





Напомним, накануне суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя обвинение просило содержание под стражей с залогом в 300 млн гривен.





Напомним, 11 мая СБУ провела обыски в доме Медведчука. Позже самому Медведчуку, а также нардепу Тарасу Козаку было объявлено подозрение в госизмене.





Позже генпрокурор Ирина Венедиктова озвучила, в чем подозревают Медведчука. В частности, его подозревают в перерегистрации по "законам" РФ в Крыму украинского газового месторождения.



