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Украина
14 мая 21, 22:20
К кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака
Кирилл Тимошенко
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Заместитель главы ОП замешан в отставках и Криклия, и Петрашко

К грядущей отставке главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, о которой стало известно вечером 14 мая, причастен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.

По словам собеседника, Тимошенко был заинтересован в отставке Криклия и для того, чтобы "сбить" того с поста министра даже пролоббировал заморозку финансирования строительства аэропорта в Днепре.

"Аэропорт заморозили с целью показать беспомощность Криклия и с целью сбить текущего подрядчика аэропорта. На место текущего подрядчика Тимошенко хочет завести компанию Автомагистраль-Юг. Она связана с ним", - говорится в сообщении.

На место Криклия, по словам наших источников, поставят главу Укравтодора Александра Кубракова (а на его место - Юрия Голика, координировавшего "Велике будівництво").

Источники утверждают, что Тимошенко также причастен к отставке министра экономики Игоря Петрашко.

Как сообщалось, по словам ряда нардепов от "Слуги народа", заменить Петрашко может глава Налоговой Алексей Любченко.

Также в пятницу вечером появилась информация об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
telegraf.com.ua
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