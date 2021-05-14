К кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака

К грядущей отставке главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, о которой стало известно вечером 14 мая, причастен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.
По словам собеседника, Тимошенко был заинтересован в отставке Криклия и для того, чтобы "сбить" того с поста министра даже пролоббировал заморозку финансирования строительства аэропорта в Днепре.
"Аэропорт заморозили с целью показать беспомощность Криклия и с целью сбить текущего подрядчика аэропорта. На место текущего подрядчика Тимошенко хочет завести компанию Автомагистраль-Юг. Она связана с ним", - говорится в сообщении.