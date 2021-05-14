К кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака

К грядущей отставке главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, о которой стало известно вечером 14 мая, причастен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.

По словам собеседника, Тимошенко был заинтересован в отставке Криклия и для того, чтобы "сбить" того с поста министра даже пролоббировал заморозку финансирования строительства аэропорта в Днепре.

"Аэропорт заморозили с целью показать беспомощность Криклия и с целью сбить текущего подрядчика аэропорта. На место текущего подрядчика Тимошенко хочет завести компанию Автомагистраль-Юг. Она связана с ним", - говорится в сообщении.

На место Криклия, по словам наших источников, поставят главу Укравтодора Александра Кубракова (а на его место - Юрия Голика, координировавшего "Велике будівництво").





Источники утверждают, что Тимошенко также причастен к отставке министра экономики Игоря Петрашко.





Как сообщалось, по словам ряда нардепов от "Слуги народа", заменить Петрашко может глава Налоговой Алексей Любченко.





Также в пятницу вечером появилась информация об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.



