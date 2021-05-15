Данилов не исключает обмен Медведчука на политзаключенных РФ

Если одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, признают виновным, то его могут обменять на украинцев, заключенных в тюрьмах России. Такую возможность в эфире программы Свобода слова Савика Шустера допустил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос, возможен ли обмен Медведчука на украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах, Данилов уточнил, что решение об обмене принимает президент Украины: "Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем".





По данным СБУ, Козак находится в РФ. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.





Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ.





К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.





12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.



