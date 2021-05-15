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Новости
Украина
15 мая 21, 11:17
Данилов не исключает обмен Медведчука на политзаключенных РФ
Алексей Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает возможным обменить лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на политзаключенных Кремля, если признают виновным

Если одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, признают виновным, то его могут обменять на украинцев, заключенных в тюрьмах России. Такую возможность в эфире программы Свобода слова Савика Шустера допустил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос, возможен ли обмен Медведчука на украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах, Данилов уточнил, что решение об обмене принимает президент Украины: "Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем". 

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. 

По данным СБУ, Козак находится в РФ. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 

Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. 

К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ. 

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.  
liga.net
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