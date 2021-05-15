Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.42
USD
27.53
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 мая 21, 11:20
Заявление на саммите 14 июня должно проложить дорогу к ПДЧ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина настаивает на выполнении обещания, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, относительно членства страны в Альянсе.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания", - сказала она на онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия была посвящена Дню Европы в Украине.

"Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ (План действий относительно членства в НАТО)", - подчеркнула вице-премьер.

При этом Стефанишина отметила, что вопрос присутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО 14 июня не является определяющим, правительство в настоящее время сосредоточилось на содержательных вопросах.

"Мы не разочарованы относительно ожидаемых результатов саммита. И планируем, что следующий саммит будет посвящен не дискуссиям, а принятию решений. И это обязательно создаст платформу, на которой будет присутствовать наш президент", - отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что решение о ПДЧ и членство в Альянсе очень важны для Украины. "Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть "план Маршалла" для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в Альянсе", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что внутри Украины сегодня существует поддержка вступления страны в Альянс.

"Большинство политических лидеров поддерживают евроатлантическую интеграцию. Большинство политических элит поддерживают членство в НАТО. Уровень общественной поддержки растет из года в год, особенно с 2014 года", - сказала она.

Стефанишина отметила, что новое руководство США также поддерживает идею членства Украины в НАТО.
Кликните по изображению для просмотра
censor.net.ua
Ещё по теме:
Разведка Эстонии:РФ готовится к полномасштабной войне с НАТО
В НАТО анонсировали новую стратегическую концепцию
Украина просит США дать сигнал о членстве в НАТО
Кулеба и Столтенберг выступили с заявлениями
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Донбассе 11 обстрелов за сутки
noimageCOVID-19: за сутки — почти семь тысяч зараженных, 322 умерли
noimageУкраина празднует День Европы
noimageДанилов не исключает обмен Медведчука на политзаключенных РФ
noimageК кадровым чисткам в Кабмине причастен зам Ермака
Лента новостей