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15 мая 21, 11:43
Украина празднует День Европы
День Европы
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В этот день традиционно проходит много различных тематических мероприятий в Киеве и других украинских городах.

В Украине в субботу, 15 мая, отмечают День Европы - как день общих ценностей и общей истории всех наций континента.

Этот праздник отмечается в Украине на государственном уровне с 2003 года согласно указу президента О Дне Европы каждую третью субботу мая, а в странах Евросоюза - 9 мая. Примечательно, что Украина - единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.

В ЕС дата празднования 9 мая выбрана в честь даты принятия Декларации Шумана 9 мая 1950 года. После Второй мировой войны в Европе началась гонка вооружений. Французский министр иностранных дел Шуман предложил странам объединиться и начать евроинтеграцию.

В этот день традиционно проходит много различных тематических мероприятий в Киеве и других украинских городах.

Так, в Киеве, несмотря на карантин, будут проведены гонки на электроскутерах, симфонический концерт и выставки. В этом году праздник посвящен Дунаю и развитию свободного судоходства на реке. Также к празднику будут проведены онлайн-мероприятия: конкурсы, фотовыставки, культурные проекты, флешмобы. Мероприятия также будут проводиться в других украинских городах.

К слову, с сегодняшнего дня в Киеве начинается сезон фонтанов, которые будут работать до осени.

Напомним, накануне сообщалось, что на выходных в Киеве перекроют часть дорог на левом берегу из-за проведения соревнования по дуатлону.
Korrespondent
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