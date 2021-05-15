COVID-19: за сутки — почти семь тысяч зараженных, 322 умерли

По состоянию на 15 мая 2021 года, в Украине зарегистрировано 6 796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, среди заболевших — 347 детей и 233 медицинских работника.
За последние сутки в Украине госпитализировано 2 197 человек, зафиксировано 322 летальный случай и выздоровело от коронавируса 17 202 пациента.
За этот период проведено 76 496 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 34 108, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 14 028 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28 360.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 150 244 человек, выздоровели от этой болезни 1 849 803 пациентов и умерли 47 942 больных. За это время проведено 9 824 399 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (544), а также Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
За сутки 14 мая 2021 года в Украине привито против COVID-19 23 638 человек. С начала прививочной кампании в стране привито 936 499 человек, из них получили 1 дозу — 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 13 661 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
город Киев — 544 случая/1 652 прививки;
Винницкая область — 141 случай/894 прививки;
Волынская область — 206 случаев/742 прививки;
Днепропетровская область — 518 случаев/1 817 прививок;
Донецкая область — 480 случаев/1 174 прививки;
Житомирская область — 140 случаев/926 прививок;
Закарпатская — 97 случаев/1 085 прививок;
Запорожская область — 342 случая/1 021 прививка;
Ивано-Франковская область — 115 случаев/1 378 прививок;
Киевская область — 318 случаев/678 прививок;
Кировоградская область — 95 случаев/488 прививок;
Луганская область — 159 случаев/593 прививки;
Львовская область — 432 случая/ 2 026 прививок;
Николаевская область — 212 случаев/617 прививок;
Одесская область — 351 случай/1 364 прививки;
Полтавская область — 298 случаев/1 512 прививок;
Ровенская область — 353 случая/874 прививки;
Сумская область — 190 случаев/339 прививок;
Тернопольская область — 153 случая/688 прививок;
Харьковская область — 630 случаев/620 прививок;
Херсонская область — 186 случаев/511 прививок;
Хмельницкая область — 192 случая/1 038 прививок;
Черкасская область — 345 случаев/417 прививок;
Черновицкая область — 88 случаев/590 прививок;
Черниговская область — 211 случаев/594 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 271 мобильной бригадой по иммунизации и 910 прививочными пунктами.
14 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 415 человек.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 мая 2021 зарегистрировали 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
За день до этого было зафиксировано 6 813 новых случаев инфицирования коронавирусом.