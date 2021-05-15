На Донбассе 11 обстрелов за сутки

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, однако, у ВСУ сутки прошли без потерь. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник вблизи населенного пункта Гнутово использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинка - противотанковые пушки. Неподалеку населенных пунктов Водяное и Новгородское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра. Вблизи Светлодарска сепаратисты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Екатериновки - еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет", - подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток противник два раза нарушили режим прекращения огня - недалеко от населенных пунктов Гладосово и Марьинка зафиксировали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Накануне сообщалось, что в зоне ООС от пули снайпера погиб боец из Черниговской области.

Напомним, за сутки 13 мая на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го калибра, артиллерию 122-го калибра и даже танки.