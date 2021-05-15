Антипрививочники устроили шествие в центре Киева

В центре Киева в субботу, 15 мая, прошло шествие против вакцинации от коронавируса. Судя по опубликованным кадрам. в нем участвовали около сотни человек.

Их сопровождали полицейские, которые перекрывали движение автомобилей для прохождения колонны.

Протестующие выкрикивали лозунги против вакцинации, ношения масок и о "фейковости" пандемии.

Как известно. только по официальным данным за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2150244 человек, выздоровели - 1849803, летальных исходов - 47 942.

Общее число прививок с начала кампании составляет 936 499. Две дозы получили 13 661 человек.