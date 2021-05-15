Зеленский о Дне Европы: Украина будет в ЕС

Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 мая, поздравил украинцев с Днем Европы и выразил уверенность в том, что Украина станет частью Евросоюза.
"Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС", – написал Зеленский в соцсетях.
По его словам, День Европы символизирует выбор пути для украинцев и ценностей, таких как:- демократия, свобода, равенство и достоинство;
"Мы ценим признание Евросоюзом этих стремлений Украины. И я благодарен тем государствам – членам ЕС, которые уже поддержали мою инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Убежден, что этот круг государств становиться все шире … И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать в Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС", – заявил Зеленский.
Напомним, 8 мая Латвия вслед за Литвой и Польшей подписала с Украиной декларацию о европейских перспективах.
Отметим, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина имеет шансы стать членом ЕС не ранее, чем через десять лет, но и скорее, чем через 30 лет.