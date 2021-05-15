Зеленский о Дне Европы: Украина будет в ЕС

Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 мая, поздравил украинцев с Днем Европы и выразил уверенность в том, что Украина станет частью Евросоюза.

"Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС", – написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, День Европы символизирует выбор пути для украинцев и ценностей, таких как:

- активное гражданское общество и прозрачная власть;

- единые правила игры, честные суды и правоохранители;

- справедливые налоги и ответственные граждане, которые платят их;