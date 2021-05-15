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Новости
Украина
15 мая 21, 17:16
Зеленский о Дне Европы: Украина будет в ЕС
Зеленский
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Президент убежден, что вскоре украинцы будут праздновать не День Европы, а первую годовщину члества в ЕС.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 мая, поздравил украинцев с Днем Европы и выразил уверенность в том, что Украина станет частью Евросоюза. 

"Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС", – написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, День Европы символизирует выбор пути для украинцев и ценностей, таких как: 

- демократия, свобода, равенство и достоинство; 
- активное гражданское общество и прозрачная власть; 
- единые правила игры, честные суды и правоохранители; 
- справедливые налоги и ответственные граждане, которые платят их; 
- хорошие дороги и чистые безопасные улицы.

"Мы ценим признание Евросоюзом этих стремлений Украины. И я благодарен тем государствам – членам ЕС, которые уже поддержали мою инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Убежден, что этот круг государств становиться все шире … И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать в Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС", – заявил Зеленский.

Напомним, 8 мая Латвия вслед за Литвой и Польшей подписала с Украиной декларацию о европейских перспективах.

Отметим, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина имеет шансы стать членом ЕС не ранее, чем через десять лет, но и скорее, чем через 30 лет.
Korrespondent
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