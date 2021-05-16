Минздрав предупреждает о новой волне коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают новой волны заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период. На него также приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам 15 мая, передает "РБК-Украина".

- Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что в октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март - второй. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации, - сказалон.

При этом Ляшко допустил, что новая волна может возникнуть и раньше, если будут происходить и активно распространяться новые мутации коронавируса.

По состоянию на 15 мая в Украине только одна "оранжевая" зона карантина - Черкасская область. Там высокий показатель выявленных случаев коронавируса. Все остальные регионы "желтые", "красных" - нет.