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Новости
Украина
15 мая 21, 21:20
В Украине началась вакцинация из очереди в "Дія"
Вакцинация
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Пока прививки от коронавируса на выходных делают только тем из списка Дії, которые относятся к приоритетным группам.

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса граждан, которые записали в электронную очередь через приложение Дія. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в эти выходные получить прививку согласились около 3000 человек в возрасте от 65 лет. Всего в очередь на вакцинацию записались 30 888 людей 65+. 

"Приоритет делали на эти выходные, но если человек мог только в четверг или пятницу прийти, то ему никто не отказывал", - сказал Ляшко.

Пока прививки делают только тем из списка Дії, которые относятся к приоритетным группам. 

На данный момент общее число прививок с начала кампании составляет 936 499. Две дозы получили 13 661 человек.

Ранее в МОЗ заявили о возможности вакцинировать половину украинцев до 24 августа. Для этого необходимо каждый месяц вакцинировать более 5,5 миллионов человек, подсчитал Минздрав.
Korrespondent
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