Список "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции

Среди "воров в законе", на которых 14 мая 2021 года СНБО Украины наложила санкции, числится легендарный Коба Шемазашвили (Коба Рустамский) и Хачатрян Армен (Армен-Хохол) и другие.

Об этом Delo.ua стало известно от собственных источников в правоохранительных органах. Окончательный список еще на стадии согласования, однако уже сейчас понятно, что многие известные авторитеты получат санкции от СНБО

Так, в списке, имеющемся в распоряжении Delo.ua, числятся, например, Поликарп Джанелидзе, коронованный в Киеве в 2007 году в возрасте 27 лет. или Коба Шемазашвили, которого, по данным СМИ 3 июля 2011 года задержали в киевском ресторане "Сейф" и позже экстрадировали в Испанию. И даже Армен Хачатрян по кличке "Армен-Хохол", чей профайл есть на "Миротворце". Там его подозревают в "осознанном участии в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине".

Часть списка "воров в законе", которые попадут под санкции СНБО

1. АЛИЕВ Гилани Шамсудинович, 08.08.1974г.р.;

2. АСАТРЯН Эдуард Сергеевич, 14.09.1968г.р.;

3. АСОЯН Нодари Жоржикович, 04.04.1973г.р.;

4. АСХАБОВ Хасан Магомедович, 13.02.1995г.р.;

5. АХМАДОВ Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966г.р.;

6. АШУМОВ Глеб Эльбрусович , 05.03.1982г.р.;

7. БАБАЕВ Александр Тофикович, 03.09.1979г.р.;

8. БЕКАЕВ Омар Минкаилович, 02.02.1957г.р.;

9. ГЕРЛИАНИ Давид Нугзарович, 25.06.1972г.р.;

10. ГЛОНТИ Серго Семенович 27.09.1971г.р.;

11. ГОРАДЗЕ Миндия Гурамович, 14.12.1981г.р.

12. ДЖАМБУЛАТОВ Руслан Адамович, 19.10.1988г.р.;

13. ДЖАМБУЛАТОВ Рустам Адамович, 13.10.1984г.р.;

14. ДЖАНЕЛИДЗЕ Поликарп Автандилович 27.07.1974г.р.;

15. ДЖАЧВЛИАНИ Лаша Валерьянович, 16.04.1974г.р.;

16. ДИНАБОРСКИЙ Роберт Богданович 01.08.1977г.р.;

17. ДУКУЗОВ Магомед Идрисович, 11.04.1978г.р.

18. ИМАНАЛИ Андрей Михайлович, 22.06.1971г.р.);

19. ИСАЕВ Имран Абдулбакиевич , 24.02.1976г.р.;

20. ИСЛАНГИРИЕВ Апти Магомедович, 26.07.1970г.р.;

21. КАТАМАДЗЕ Реваз Джондоевич, 28.02.1974г.р.;

22. КИПИАНИ Вахтанг Демурович, 21.09.1978г.р.

23. КУХИЛАВА Антимоз Хухутович, 04.10.1956г.р.;

24. ЛИСЕНКО Сергей Иванович, 31.08.1954г.р.;

25. ЛОБЖАНИДЗЕ Георгий Шакроевич, 08.09.1971г.р.;

26. МУРТАЗОВ Заур Алхизурович, 14.08.1986г.р.;

27. НЕДЗЕЛЬСКИЙ Андрей Степанович, 01.03.1973г.р.;

28. ОЗМАНОВ Давид Шалвович, 07.12.1970г.р.;

29. ОЛИЙНИК Сергий Александрович, 05.04.1973г.р.;

30. ОРАГВЕЛИДЗЕ Кахабер Тристанович, 24.08.1973г.р.;

31. ПАНЮШИН Виктор Михайлович, 13.09.1958г.р.;

32. РУСАН Василь Александрович, 19.06.1974г.р.;

33. САРГСЯН Арташес Аветикович, 07.12.1975г.р.;

34. САРГСЯН Хорен Карленович, 23.08.1977г.р.;

35. САРКИСЯН Армен Нагапетович, 22.09.1978г.р.;

36. СУСОЕВ Ибрагим, 24.07.1978г.р.;

37. ХАЧАТРЯН Армен Альбертович, 04.07.1977г.р.;

38. ХМЕЛИДЗЕ Георгий Гивиевич, 12.12.1960г.р.;

39. ЦИКОРИДЗЕ Рамаз Лериевич, 12.06.1972г.р.;

40. ЧАРАЯ Тенгиз Автандилович, 10.04.1982г.р.;

41. ЧХАРТИШВИЛИ Паата Константинович, 01.10.1970г.р.;

42. ШЕМАЗАШВИЛИ Коба Шалвович, 17.01.1974г.р.;

43. ШЕРЕМЕТ Валерий Андреевич, 11.11.1949г.р.;

44. ЯСАГОВ Адлан Умарович, 04.06.1982г.р.;

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая 2021 года решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится.

Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский. По его словам, большинство лиц из списка известных "воров в законе" находится сейчас не в Украине, а количество находящихся в Украине на свободе "уменьшилось вдвое, с 34 до 17 лиц".

"Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда ко всем этим лицам применены блокирование активов, запрет въезда в Украину, [...] отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность приобретения ими гражданства Украины и принудительное выдворение. Другими словами, тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине, нечего тут задерживаться", — сказал он.

Кроме того, президент сообщил, что СНБО рассмотрел неотложные меры по биологической безопасности Украины, а также по защите Украины в киберпространстве и созданию кибервойск Украины, однако не раскрыл подробности этих тем.

Помимо этого, он отметил, что на заседании было решено провести аудит госземель и зданий в элитных лесных районах столицы Конча-Заспа и Пуща-Водица, а также оснований, на которых на соответствующих госдачах проживают бывшие чиновники и правоохранители.