Украина передала США список экстренных нужд ВСУ

Власти Украины передали США список наиболее экстренных потребностей Вооруженных Сил Украины. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW в воскресенье, 16 мая.

"Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые можно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Этот вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", - сказал Кулеба.

По словам министра, некоторые позиции "выполнить легче, другие труднее".

Напомним, что ранее США послали Киеву "месседж жесткой любви". В США обеспокоены откатом в вопросах реформ и борьбы с коррупцией в Украине, но твердо поддерживают Киев в защите от российской агрессии.

Также американские военные дипломаты провели три дня на Донбассе. Представители США посетили подразделения ВСУ, выполняющие задачи на линии соприкосновения, и оценили ситуацию на фронте.