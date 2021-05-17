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Украина
16 мая 21, 21:02
В Украину идут ливни с грозами, град
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Дожди синоптики прогнозируют во всех областях страны.

Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий с начала следующей недели. По данным синоптиков, с понедельника, 17 мая, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 17 мая в Украине грозы, днем ​​в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, I уровень опасности, желтый. В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый), - указано в сообщении.

Во время града не покидайте укрытие, помещение или автомобиль. Напомним, что средняя продолжительность града составляет около 6 минут, редко он продолжается дольше 15 минут.

Молния особенно опасна, когда сразу за вспышкой следует раскат грома. В этом случае следует принять меры предосторожности: в квартире или в доме отключить бытовые электроприборы, закрыть окна, чтобы исключить попадание шаровой молнии.

Во время гроз со шквалами рекомендуется держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.

В течение воскресенья кратковременные дожди возможны лишь в западных и местами в южных областях, на территории остальных регионов – без осадков. Температура воздуха от +25° до +30°.

По данным Украинского гидрометцентра, следующая неделя в Украине начнется ливнями с грозами во всех областях, которые продлятся в течение нескольких дней.

17 мая температура воздуха в Украине будет колебаться от +17 на западе до +29 на востоке, а с 20 мая ожидается похолодание - температура воздуха может достигать от +13 в западных областях до +23 в восточных. Ночная температура воздуха в течение недели будет колебаться по регионам от +6 до +16.

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В Украине 15 и 16 мая будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается большинства южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей. Спасатели призвал во время отдыха в лесной или парковой зоне не забывать соблюдать требования пожарной безопасности. 
kp.ua
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