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Новости
Украина
17 мая 21, 10:24
Федоров рассказал об онлайн-регистрации места проживания
онлайн-регистрация
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что планируется изменение процедуры прописки. Процесс будет полностью переведен в режим онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Теперь вопрос прописки будет в мобильном приложении "Дія". Или чиновник, который требует эту справку, сможет сам онлайн проверить — не нужно будет вообще носить с собой бумажки. Это революционный законопроект, он либерализирует максимально институт прописки. Отвязывают прописку от максимального количества жизненных ситуаций. Необходимо установить приложение "Дія", или на портале "Дія" авторизоваться, указать место, где вы хотите авторизоваться, прописаться", - объяснил министр.

По словам Федорова, если вы владеете недвижимостью и хотите прописаться, то такая прописка будет декларативной.

"Вы просто указываете адрес, он подтягивается очень удобно, и вы прописываетесь. Если вы хотите прописаться у другого человека, и вы не владеете этой недвижимостью, тогда этому человеку придет оповещение, ссылка, где ему нужно будет подписать или в приложении "Дія", или на портале "Дія" электронной подписью. Тем самым человек подтвердит, что вы у него прописываетесь, и произойдет процесс регистрации. То есть мы вообще убираем офлайн-составляющую, не нужно будет ходить в ЦНАП, или молодым ребятам в военкомат, все происходит чисто онлайн. С другой стороны, без вашего согласия в вашем доме, квартире никто не зарегистрируется", - добавил он.
censor.net.ua
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