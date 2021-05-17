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Украина
17 мая 21, 12:47
На Донбассе 15 обстрелов за сутки
Донбасс
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С начала текущих суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-центр ООС.

"У Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82 калибра, а в пригороде Водяного - противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем. В направлении Катериновки оккупанты совершили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Новотошковского враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганского", - сообщили в штабе ООС.

Там также подчеркнули, что за минувшие сутки боевых потерь среди украинских воинов нет.

С начала текущих суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие также не пострадали.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://korrespondent.net/
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