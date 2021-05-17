На Донбассе 15 обстрелов за сутки

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-центр ООС.





"У Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82 калибра, а в пригороде Водяного - противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем. В направлении Катериновки оккупанты совершили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Новотошковского враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганского", - сообщили в штабе ООС.





Там также подчеркнули, что за минувшие сутки боевых потерь среди украинских воинов нет.





С начала текущих суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие также не пострадали.





Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.



