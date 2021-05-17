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Новости
Украина
17 мая 21, 12:53
Власти рассказали о цифровизации Украины. ВИДЕО
цифровизация
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В Украине намерены массово перевести документооборот в электронный формат и расширять покрытие Интернетом.
С 24 августа Украина войдет в так называемый режим paperless. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30, посвященному Цифровизации.

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг", - сказал он.

Зеленский также рассказал о планах по обеспечению быстрого доступа к интернету в 2021 году.

"Еще один пункт моей программы: быстрый доступ к интернету для всех жителей нашей любимой Украины … В этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету. 3 тыс. украинских сел, их школы, больницы, библиотеки", - сказал президент.

Он отметил, что "за последние полгода более 2 миллионов украинских граждан уже получили доступ к скоростному интернету 4G". За это же время, по словам Зеленского, "миллионы украинцев освоили азы цифровой грамотности".

Глава государства также добавил, что одной из целей является принятие гражданами решений через интернет.

"Важные решения "online", именно через интернет. Это знаковый день. Сегодня мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. Это запуск в приложении Дія электронных петиций", - сказал президент.

Он добавил, что приложением Дія уже пользуются более 10 млн украинцев.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль зааявил о необходимости развития цифровой грамотности украинцев.

"Впереди много работы, впереди развитие цифровой грамотности среди наших людей. Для того, чтобы не только десять миллионов людей, а десятки миллионов могли пользоваться теми преимуществами, которые дает цифровизация нашей страны", - сказал он.

По его словам, Украина стала лидером не только в сфере цифрового паспорта, но и ряде других цифровых услугах.


Источник: https://korrespondent.net/
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