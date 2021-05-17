СМИ назвали дату пресс-конференции Зеленского

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоится в годовщину его инаугурации 20 мая. Об этом в понедельник, 17 мая, пишет УП со ссылкой на источник.





"По словам источников, предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая", - говорится в сообщении.





Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что пресс-конференция может состояться именно 20 мая. Он отмечал, что идет обсуждение возможных форматов ее проведения.





Напомним, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.



