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Новости
Украина
17 мая 21, 12:55
СМИ назвали дату пресс-конференции Зеленского
Зеленский
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Как и в прошлом году президент планирует провести пресс-конференцию в годовщину инаугурации.
Пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоится в годовщину его инаугурации 20 мая. Об этом в понедельник, 17 мая, пишет УП со ссылкой на источник.

"По словам источников, предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая", - говорится в сообщении.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что пресс-конференция может состояться именно 20 мая. Он отмечал, что идет обсуждение возможных форматов ее проведения.

Напомним, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.

Источник: https://korrespondent.net/
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