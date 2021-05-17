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Новости
Украина
17 мая 21, 17:37
Ответ Кремля будет очень жестким - Климкин о деле Медведчука
Климкин
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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что его испугали слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипода России.

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что его испугали слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипода России.

«Слова Путина сегодня о нас как „анти-России“ не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров», — написал Климкин на своей странице в Facebook, сообщает Фраза.

По его словам, российский лидер говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России.

«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — заявил Климкин.

О том, что Украину превращают в антипода России, Владимир Путин заявил 14 мая в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ. Комментируя арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, российский лидер заявил, что в Украине, «похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности».

Он подчеркнул, что в стране на данный момент происходят зачистка политического поля и закрытие общенациональных СМИ.
Fraza.ua
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