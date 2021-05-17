Ответ Кремля будет очень жестким - Климкин о деле Медведчука

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что его испугали слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипода России.
«Слова Путина сегодня о нас как „анти-России“ не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров», — написал Климкин на своей странице в Facebook, сообщает Фраза.
По его словам, российский лидер говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России.
«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — заявил Климкин.