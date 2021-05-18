В Слуге народа пояснили, за что увольняют Криклия

Председатель партии Слуга народа нардеп Александр Корниенко объяснил, почему политсила решила уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом шла речь в эфире Свобода слова на ICTV.





Корниенко отметил, что претензий к министру по инфраструктурным проектам в области строительства дорог нет, однако за эту сферу в министерстве отвечал не Криклий, а Кубраков, которого хотят назначить на должность министра.





"Все, что касается Большого строительства, то это, на самом деле, успешный проект. Порядка 7-8 тысяч дорог построено, большая часть мостовых переходов, транспортных развязок и т.д. и за это как раз отвечал не столько Криклий, как Кубраков, который сейчас и предлагается на должность этого министра (министра инфраструктуры, - ред.)", - отметил Корниенко.





При этом он подчеркнул, что много претензий у правительства возникло к Криклию касательно работы Укрзализныци.





"Только ленивый за эти полгода не прошелся по тем или иным недостаткам в работе министерства, которые понятны и пассажирам, начиная с тех, кто ездит поездами и заканчивая посторонними наблюдателями, международными партнерами и т.д.", - объясняет Корниенко.





Он добавил, что в сфере инфраструктуре в Украине есть над чем поработать, есть масштабные проекты. Это и строительство аэропортов, и многое другое.





Как сообщалось, на этой неделе Рада рассмотрит отставку трех министров - инфраструктуры, экономики и здравоохранение. Первые два заявление об увольнении написали сами, представление на третьего - Максима Степанова - подал премьер-министр. За его отставку в политсиле прогнозируют около 250 голосов.



