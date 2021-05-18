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Украина
18 мая 21, 12:04
Сегодня День памяти жертв геноцида крымских татар
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В этот день 77 лет назад советская власть начала принудительную депортацию крымскотатарского народа из Крыма, в результате чего погибли десятки тысяч человек.
В Украине во вторник, 18 мая, отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымских татар. В этот день в 1944 году власть СССР начала депортацию крымскотатарского населения Крыма.

Крымскотатарскому населению вменялось массовое предательство и коллаборационизм, которые стали обоснованием депортации. При этом никаких доказательств "массового дезертирства" крымских татар не существует, а большинство коллаборационистов погибли в боях или были осуждены в индивидуальном порядке.

Принудительное выселение крымских татар началось в 3 часа утра 18 мая и завершилось 20 мая. Депортированным давалось на сборы от нескольких минут до получаса. С собой им удавалось собрать в среднем 20-30 кг вещей и продуктов, большая же часть имущества оставалась и была конфискована государством.

Операцию осуществляли 32 тысячи сотрудников НКВД. В течение двух дней крымских татар свозили машинами к железнодорожным станциям Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, а оттуда эшелонами отправляли на восток.

Только за эти два майских дня, по данным советских властей, из Крыма были выселены более 183 тысяч крымских татар. Официальная статистика вызывает сомнения, однако и она дает представление о количестве изгнанного населения.

Депортация имела катастрофические последствия для коренного населения полуострова, поскольку привела к тысячам смертей крымских татар от голода и болезней.

Сейчас Россия, оккупировав Крым в 2014 году, продолжает нарушать права крымских татар на полуострове.

Напомним, 12 ноября 2015 года Верховная Рада признала депортацию крымских татар геноцидом, а также установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Источник: https://korrespondent.net/
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