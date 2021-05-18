Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.50
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 мая 21, 12:06
Сепаратисты обстреливают ВСУ из жилых кварталов
донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За сутки зафиксировано девять обстрелов позиций ООС. Снайперская пуля ранила военнослужащего ВСУ.
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе осуществили девять обстрелов украинских позиций, причем часть этих обстрелов проводилась из жилых кварталов Донецка. Также снайпер противника ранил военнослужащего ВСУ. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Накануне обстрелы противника зафиксированы вблизи Новолуганского, Песков, Зайцево, Опытного, Новотошковского, Причепиловки и Авдеевки.

Противник применял минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - говорится в утренней сводке.

В штабе добавили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Отмечается, что по информации Украинской стороны СЦКК, противник использует практику ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

В частности, вечером 17 мая, сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120-мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов противники выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21.

"Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений ВСУ на открытие огня. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сепаратисты дистанционно минировали позиции ВСУ
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, ранен боец ВСУ
На Донбассе сепаратисты семь раз открывали огонь
На Донбассе военный ВСУ получил осколочное ранение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В МИД Украины прокомментировали видео с Чаусом
noimageВ Украину прибыла партия вакцины Pfizer
noimageК Виталию Кличко пришли с обысками
noimageВ Украине резко увеличились темпы вакцинации
noimageВ Украине за сутки удвоился прирост COVID
Лента новостей