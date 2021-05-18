В Украине резко увеличились темпы вакцинации

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
С начала прививочной кампании было привито 948 332 человека, из них получили одну дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок в регионах за сутки:
Киев - 1963 прививки;
Винницкая область - 400 прививок;
Волынская область - 481 прививки;
Днепропетровская область - 893 прививки;
Донецкая область - 1072 прививки;
Житомирская область - 571 прививки;
Закарпатская - 628 прививок;
Запорожская область - 818 прививок;
Ивано-Франковская область - 726 прививок;
Киевская область - 582 прививки;
Кировоградская область - 531 прививки;
Луганская область - 372 прививки;
Львовская область - 1091 прививки;
Николаевская область - 682 прививки;
Одесская область - 725 прививок;
Полтавская область - 422 прививки;
Ровенская область - 428 прививок;
Сумская область - 447 прививок;
Тернопольская область - 714 прививок;
Харьковская область - 962 прививки;
Херсонская область - 379 прививок;
Хмельницкая область - 792 прививки;
Черкасская область - 616 прививок;
Черновицкая область - 522 прививки;
Черниговская область - 415 прививок.
По состоянию на 17 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.