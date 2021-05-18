В Украине резко увеличились темпы вакцинации

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.





С начала прививочной кампании было привито 948 332 человека, из них получили одну дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).





Количество прививок в регионах за сутки:





Киев - 1963 прививки;

Винницкая область - 400 прививок;

Волынская область - 481 прививки;

Днепропетровская область - 893 прививки;

Донецкая область - 1072 прививки;

Житомирская область - 571 прививки;

Закарпатская - 628 прививок;

Запорожская область - 818 прививок;

Ивано-Франковская область - 726 прививок;

Киевская область - 582 прививки;

Кировоградская область - 531 прививки;

Луганская область - 372 прививки;

Львовская область - 1091 прививки;

Николаевская область - 682 прививки;

Одесская область - 725 прививок;

Полтавская область - 422 прививки;

Ровенская область - 428 прививок;

Сумская область - 447 прививок;

Тернопольская область - 714 прививок;

Харьковская область - 962 прививки;

Херсонская область - 379 прививок;

Хмельницкая область - 792 прививки;

Черкасская область - 616 прививок;

Черновицкая область - 522 прививки;

Черниговская область - 415 прививок.





По состоянию на 17 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.



