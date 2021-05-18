К Виталию Кличко пришли с обысками

У дома мэра Киева Виталия Кличко находятся около 20 вооруженных человек в форме. По предварительным данным, это сотрудники СБУ, которые пришли домой к столичному градоначальнику, чтобы провести обыски, пишет УП со ссылкой на свои источники.





О силовиках у дома мэра на улице Богдана Хмельницкого сообщает и журналист Юрий Бутусов в Facebook.





"По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7:00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит", - написал Бутусов. Он добавил, что группа силовиков прибыла к дому Кличко примерно в 7.30.





Очевидцы утверждают, что в подъезде дома находятся около 20 человек.





Накануне Виталий Кличко потребовал от правоохранителей отчета по делам КГГА. Он опубликовал видеообращение по поводу массовых обысков в столице, потребовав от правоохранителей отчитаться о расследовании дел.



