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Новости
Украина
18 мая 21, 12:15
К Виталию Кличко пришли с обысками
Виталий Кличко
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Предварительно это сотрудники СБУ. Они разминулись с мэром, который ранее отправился на тренировку.
У дома мэра Киева Виталия Кличко находятся около 20 вооруженных человек в форме. По предварительным данным, это сотрудники СБУ, которые пришли домой к столичному градоначальнику, чтобы провести обыски, пишет УП со ссылкой на свои источники.

О силовиках у дома мэра на улице Богдана Хмельницкого сообщает и журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7:00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит", - написал Бутусов. Он добавил, что группа силовиков прибыла к дому Кличко примерно в 7.30.

Очевидцы утверждают, что в подъезде дома находятся около 20 человек.

Накануне Виталий Кличко потребовал от правоохранителей отчета по делам КГГА. Он опубликовал видеообращение по поводу массовых обысков в столице, потребовав от правоохранителей отчитаться о расследовании дел.

Источник: https://korrespondent.net/
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