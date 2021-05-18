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Новости
Украина
18 мая 21, 12:16
В Украину прибыла партия вакцины Pfizer
вакцина
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Новая партия препарата, как ожидается, будет использована для вакцинации работников сферы образования.
В Украину прибыла вторая партия вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Во вторник, 18 мая, спецрейс доставил еще 117 тысяч доз препарата, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, до конца недели в Украину должны доставить еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В общем, на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса педагогов должна начаться 24 мая. Работников учебных заведений намерены привить вакциной Pfizer до осени.

Сегодня стало известно, что в ЕС продлили сроки хранения вакцин Pfizer. Нововведение существенно облегчает обеспечение необходимых условий хранения препарата.

Источник: https://korrespondent.net/
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