В МИД Украины прокомментировали видео с Чаусом

Главы МИД Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой обсудили ситуацию с похищением бывшего судьи Николая Чауса. Об этом Кулеба высказался на брифинге во вторник, 18 мая.





"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях", - сказал Кулеба.





Он отметил совпадение визита главы МИД Молдовы в Киев с обнародованием судьей Чаусом видеозаписи.





"Знаете, в уголовных делах есть такое понятие "новообнаруженные обстоятельства" и эта видеозапись, безусловно, является новообнаруженным обстоятельством, и она требует дополнительного анализа и изменяет картинку того, о чем последние недели активно писали прежде всего молдавские и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая немного другую картину реальности общественному мнению", - отметил Кулеба.





Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его в центре Кишинева. С тех пор его похитители не выходили на связь с требованиями. При этом одного из них удалось задержать.





Также СМИ сообщали, что судью Чауса могли вывезти четыре украинца. Были названы их имена.





На обнародованном накануне видео Чаус заявил, что его не похищали, а "так было нужно", и пообещал разоблачения.



