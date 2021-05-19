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Новости
Украина
18 мая 21, 23:38
Экс-глава МОЗ Степанов рассказал, кто провалил вакцинацию
Степанов
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Уволенный министр утверждает, что он никогда "не прятался от ответственности".

Бывший глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что срыв поставок в Украину вакцин от коронавируса произошел из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом шла речь в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

- Если мы говорим о вакцинации, есть два аспекта. Первый - поставка вакцин и наличие вакцин. Мы получаем вакцины из двух источников - это COVAX, за что был ответственный Виктор Кириллович (заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко – ред.), он курирует это направление и непосредственное заключение договоров, коммерческие поставки. Во всем мире это не обычный коммерческий рынок вакцин, везде этим занимается государство, высшее руководство. Техническую часть у меня проводил заместитель Игорь Иващенко, - заявил Степанов.

По его словам, изначально в МОЗ все шло по плану относительно поставки вакцин в Украину, но позже возникли непредвиденные обстоятельства,  в том числе - запрет экспорта вакцин правительством Индии.

- Мы заключили эти контракты. Когда начали общаться с компаниями-производителями, сроки, которые нам начали давать – это третий и четвертый кварталы в лучшем случае. Следующий этап – мы заключили контракты и понимали, что в первом квартале должно быть 3 млн доз, во втором – 5 млн, это вместе с COVAX. Потом начались форс-мажорные обстоятельства под названием "запрет экспорта". Меня как министра здравоохранения не хватает, чтобы пробить эту стену, не хватает уровня. Как бы я ни старался, повлиять на премьер-министра Индии я просто не в состоянии, - подчеркнул экс-министр.

Как отметил Степанов, о возникновении проблемы с поставкой вакцины из Индии и сроками поставки препарата он лично сообщил премьер-министру Денису Шмыгалю, написав обращение. 
kp.ua
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