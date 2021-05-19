Прокурор Киева об обысках: Ущерб оценили в 43 млн

Прокуратура Киева уведомила о подозрении в расхищение бюджетных средств девять бывших и нынешних работников коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, причиненный ущерб бюджету превышает 43 млн гривен. Об этом сказал прокурор Киева Олег Кипер в интервью для Интерфакс-Украина во вторник, 18 мая.

"По результатам обысков в офисе КП Спецжитлофонд сообщено о подозрении трем лицам – заместителю директора коммунального предприятия, бывшему заместителю этого же предприятия, а также директору подрядной фирмы. Их подозревают в хищении 10,5 млн гривен, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей", – рассказал прокурор.





В этом контексте он продолжил: "Семи лицам сообщено о подозрении в производстве по хищениям в департаменте соцполитики КГГА. Среди подозреваемых – трое действующих должностных лиц указанного департамента, в том числе заместитель руководителя, а также четверо бывших работников, действиями которых причинен ущерб на 13,5 млн гривен при закупках медицинских средств".





Еще одно подозрение, по словам Кипера, касается уклонения от уплаты налогов за пользование коммунальной землей.





"Подозрение сообщено директору частного общества, действиями которого столичному бюджету нанесен ущерб на 19,5 млн грн", – добавил прокурор столицы.





Отвечая на вопрос о том, о какой сумме ущерба идет речь в совокупности всех расследуемых дел о расхищении бюджета, Кипер сказал: "По тем производствам, в которых уже сообщено о подозрении, речь идет об ущербе более чем 43 млн гривен. Общая сумма по всем производством в разы больше".





Прокурор уточнил, что в отдельных уголовных производствах речь идет не о прямом ущербе столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны чиновников при выдаче разрешительной документации, а также о нелегальных поборах с предпринимателей.





Прокурор добавил, что следственные действия в этих производствах еще продолжаются.





Напомним, в Киеве вторую неделю продолжаются обыски в коммунальных предприятиях. Накануне силовики обыскали КП Житлоинвестбуд-УКБ и Киевское городское бюро технической инвентаризации.





В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на него лично и подавлении местного самоуправления. Также Кличко потребовал от правоохранителей отчета по делам КГГА.